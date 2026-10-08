Ferrari Daytona SP3 mund të arrijë deri në 13 milionë dollarë në ankandin e Londrës

Një Ferrari Daytona SP3 me histori të veçantë pritet të shitet në ankandin e RM Sotheby’s në Londër më 31 tetor 2026, ku vlerësimi paraprak shkon nga 10 deri në 13 milionë dollarë, transmeton Telegrafi.
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Ky rezultat mund të shërbejë si një tregues më i drejtpërdrejtë i çmimit të modelit në tregun sekondar, pasi bëhet fjalë për një ankand të zakonshëm dhe jo për një event bamirësie.
Makina ka qenë më parë në pronësi të Ferrarit, i cili e ka përdorur për zhvillim dhe prezantime për media. Ajo ka përshkuar rreth 2,900 milje dhe vjen me ngjyrën Giallo Triplo Strato, të kombinuar me një interier Rosso Ferrari.
Daytona SP3 është modeli i tretë i serisë së kufizuar Icona të Ferrarit. Nën kapak ndodhet një motor atmosferik 6.5-litërsh V12, me fuqi prej 829 kuajsh në 9,250 rpm.
Modeli tërheq vëmendjen e koleksionistëve edhe për shkak të motorit me 12 cilindra dhe karrocerisë me stil targash, e frymëzuar nga prototipet Ferrari që garuan në Le Mans gjatë viteve 1960.
Ferrari prodhoi vetëm 599 njësi të Daytona SP3 dhe të gjitha u shitën përpara se automobili të dilte për herë të parë në rrugët publike. Përveç këtyre, kompania ndërtoi edhe një ekzemplar Tailor Made, ndaj modeli njihet shpesh si “599+1”.
Ky automjet shtesë u nxor në ankand bamirësie nga RM Sotheby’s në Monterey në vitin 2025 dhe u shit për 26 milionë dollarë. Në atë kohë, kjo shifër përbënte rekord për një Ferrari të ri të shitur në ankand.
Megjithatë, çmimi prej 26 milionë dollarësh nuk mund të shihet si vlerë tipike e tregut. Organizimi i shitjes si ankand bamirësie mund të ketë ndikuar ndjeshëm te shuma, pasi blerësit mund të jenë nxitur edhe nga dëshira për të mbështetur kauzën e eventit.
Ndërkohë, vlera e Daytona SP3 po rritet në tregun e makinave koleksionuese, kryesisht për shkak të ofertës jashtëzakonisht të kufizuar.
Një blerës i interesuar nuk mund të regjistrohet më në një listë pritjeje për të porositur një ekzemplar të ri. Të gjitha makinat e prodhimit janë alokuar tashmë, ndaj ata që kërkojnë një Daytona SP3 duhet t’i drejtohen tregut sekondar.
Edhe përcaktimi i çmimit fillestar është i vështirë, pasi Ferrari nuk ka publikuar një çmim të vetëm global të rekomanduar për këtë model, siç bën me automjetet e prodhimit masiv. Modelet Icona shiten përmes marrëdhënieve të drejtpërdrejta me klientët dhe alokimeve të kufizuara.
Për këtë arsye, nuk është e lehtë të matet me saktësi rritja e vlerës së Daytona SP3 krahasuar me çmimin e saj fillestar. Shumica e vlerave të raportuara për ekzemplarët e tjerë janë dukshëm më të ulëta dhe zakonisht llogariten në disa milionë dollarë.
Megjithatë, shitja e ekzemplarit Tailor Made për 26 milionë dollarë dëshmoi potencialin e madh të modelit në mesin e koleksionistëve. Nëse automobili i përdorur nga Ferrari arrin kufirin e sipërm të vlerësimit, pra rreth 13 milionë dollarë, ai do të krijojë një referencë më të vlefshme për tregun normal të Daytona SP3.
Rekordi prej 26 milionë dollarësh tashmë është kaluar nga një tjetër Ferrari i veçantë. Ferrari Luce, i shitur në një ankand bamirësie në Monterey në vitin 2026 për rreth 40 milionë dollarë, mban tani rekordin për makinën e re më të shtrenjtë të shitur ndonjëherë në ankand.
Daytona SP3 mbetet gjithsesi një nga Ferrari-t më të kërkuar në tregun e automjeteve koleksionuese. Ankandi i Londrës pritet të tregojë se sa është i gatshëm të paguajë tregu për një ekzemplar me histori të veçantë dhe kilometrazh relativisht të ulët. /Telegrafi/