Albi Mall Superliga rikthehet pas pauzës, publikohet programi i javës së tetë

Pas ndërprerjes për ndeshjet e kombëtareve, Albi Mall Superliga do të rikthehet këtë fundjavë me pesë takime të javës së tetë. Ndeshjet do të luhen nga e premtja deri të dielën.
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Federata e Futbollit e Kosovës ka bërë të ditur kalendarin e kësaj xhiroje, e cila pritet të sjellë përballje të rëndësishme në garën për pikë në kampionat.
Programi hapet të premten, më 9 tetor, me dy sfida. Në orën 14:00, Llapi do të presë Ballkanin në stadiumin “Zahir Pajaziti” në Podujevë. Po atë ditë, në orën 18:00, Drita do të përballet me Malishevën në Gjilan, në stadiumin me bari artificial.
Dy ndeshje të tjera janë paraparë për të shtunën, më 10 tetor. Vushtrria do të jetë nikoqire e Gjilanit në orën 14:00, në stadiumin “Zahir Pajaziti” në Podujevë. Më pas, nga ora 18:00, Drenica dhe Feronikeli ’74 do të takohen në stadiumin “Bajram Aliu” në Skenderaj.
Xhiroja e tetë do të mbyllet të dielën, më 11 tetor, me duelin mes Prishtinës dhe Dukagjinit. Ndeshja do të nisë në orën 18:00 dhe do të zhvillohet në Kampin Nacional të FFK-së në Hajvali.
Rikthimi i garës pritet të ndikojë në renditjen e tabelës, pasi skuadrat synojnë të forcojnë pozitat e tyre dhe çdo pikë mund të ketë peshë në përmbushjen e objektivave sezonale.