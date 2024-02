Apple po përgatit iPhone-in e parë që paloset për 2026-2027

Tregu i smartfonëve të palosshëm po rritet gjithnjë e më shumë dhe është fakt që shumë kompani po i drejtohen atij për të rritur përfitimin. Apple ka paraqitur tashmë planet e saj për iPhone-in e parë të palosshëm.

Qëllimi i iPhone nuk është vetëm hyrja në këtë treg, por edhe zëvendësimi i kategorisë iPad mini me iPhone të palosshëm. Karakteristikat teknike të këtij produkti të ri nuk janë vendosur ende, Apple po bën teste me parametra të ndryshëm, si madhësia, pesha, diagonalja e ekranit, procesori etj.

Në të gjitha sa më sipër, duhet të kemi parasysh edhe skenarin e iPad-ëve me ekrane OLED që vijnë në periudhën e ardhshme dhe të tregojmë se kompania amerikane tashmë po shkon universalisht drejt kësaj teknologjie. Së shpejti pritet të prezantohet një iPad Pro OLED, ndërsa duke pasur parasysh zhvillimin e iPhone të palosshëm me ekran OLED, nuk do të shohim një iPad mini me karakteristika të tilla.

Sipas asaj që del nga raporti, Apple tashmë është duke punuar me Samsung Display dhe LG Display për mostrat e para të ekraneve të palosshme, dhe së shpejti do të fillojnë testimet në madhësi më të mëdha. Ashtu si në shumë raste të ngjashme në të kaluarën, Apple do të vazhdojë fillimisht me Samsung Display dhe më pas do të fillojë gjithashtu një bashkëpunim të lidhur me LG Display.

Për vitin 2028, informacionet e deritanishme flasin për një model edhe më të madh në kategorinë e palosshme që ndoshta do të jetë një iPad i ri ose një Mac i ri. Muajt ​​e ardhshëm do të jenë vendimtarë për këtë çështje.