VIDEO/ Çfarë ndodhi me flokët e saj? Jennifer Lopez përballet me një incident në skenë

Jennifer Lopez do të publikojë albumin e saj të fundit, të titulluar “This Is Me… Now”. Mirëpo, në një paraqitje të fundit, ajo pësoi një incident me flokët ndërsa performonte në “Saturday Night Live”.

J.Lo u bashkua në skenë me reperët Latto dhe Redman për një version të ri të “Can’t Get Enough”, kënga e parë në albumin e saj të ardhshëm.

Por ajo u gjend shpejt në një situatë shumë të keqe pasi zgjatimet e flokëve të saj nisën t’i shkaktonin probleme që bënë që artistja t’i hiqte në skenë, ndërkohë që vazhdoi të performonte lëvizjet e saj të kërcimit.

Një incident i pakëndshëm për J.Lo-në, por që tregoi profesionalizmin e saj për t’u shpëtuar situatave të sikletshme në skenë.

Albumi i Lopez është planifikuar të dalë më 16 shkurt dhe ky incident mund të ketë shërbyer edhe si një promovim për të tërhequr vëmendjen në internet.