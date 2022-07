Barcelona nuk ka të ndalur këtë merkato. Pasi siguroi golat, tani po punon për prapavijën.

Pasi transferoi Christensen, tanimë blaugranat kanë zyrtarizuar edhe Jules Kounde nga Sevilla.

Lojtari fillimisht ishte shumë pranë Chelsea, por futja në garë e Barcelonës ndryshoi situatën.

Kujtojmë që francezi i ka kushtuar Barcelonës plot 60 milion euro plus bonuset. /albeu.com

Agreement in principle with Sevilla for the transfer of @jkeey4

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 28, 2022