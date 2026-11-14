Zidane mohon përplasjen me Mbappen dhe kritikon zërat për tensione

Zinedine Zidane hodhi poshtë pretendimet se marrëdhënia e tij me kapitenin e Francës, Kylian Mbappe, është përkeqësuar. Përzgjedhësi francez shprehu pakënaqësi për raportimet mbi një përçarje të mundshme mes tyre.
Ish-trajneri i Real Madridit foli për këtë çështje gjatë konferencës për shtyp të së shtunës. Ai tha se nuk ka asnjë problem me sulmuesin francez dhe se marrëdhënia e tyre është ajo e zakonshme mes një trajneri dhe një lojtari.
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Zidane u shpreh se nuk e kuptonte nga buronin këto pretendime, ndonëse nuk i konsideronte ndonjë çështje të madhe. I zhgënjyer dhe i irrituar nga pyetjet e gazetarëve, ai shtoi se nuk kishte ndërmend të përfshihej në debat, pasi, sipas tij, gjithçka mes tij dhe Mbappes po shkonte në mënyrë të përkryer.
Ai tha gjithashtu se nuk mund t’i ndalonte njerëzit të shpreheshin si të donin, por i cilësoi këto spekulime të pakuptimta, për të ardhur keq dhe mjaft irrituese.