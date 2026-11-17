Juventusi mund ta ketë në dispozicion Edon Zhegrovën në sfidën e kampionatit italian këtë fundjavë.
Sipas raportimeve të mediave italiane, futbollisti nuk ka pësuar dëmtim, por ka pasur lodhje ose ngarkesë muskulore. Ai pritet të bashkohet me skuadrën në stërvitjen e së mërkurës.
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27-vjeçari u largua nga grumbullimi i Kombëtares së Kosovës një ditë pas takimit kundër Izraelit, ku ishte në formacionin titullar dhe luajti 70 minuta.
FFK-ja njoftoi se Zhegrova ishte liruar nga grumbullimi për shkak të një lëndimi dhe nuk do të mund të luante ndaj Irlandës.
Megjithatë, mediat italiane shkruajnë se ai mund të jetë gati për përballjen me Venezian. Juventusi e pret këtë kundërshtar në shtëpi të dielën, në orën 12:30, në kuadër të xhiros së 12-të të Serie A.