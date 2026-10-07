Zhegrova kryeson statistikat e driblimeve me Kosovën, mediat italiane e konsiderojnë kandidat për formacionin e Juventusit

Edon Zhegrova ka konfirmuar edhe një herë se aftësia për të eliminuar kundërshtarët në duelet një kundër një është ndër pikat më të forta të lojës së tij. Futbollisti i Kosovës kryeson listën e driblimeve të tentuara në Ligën e Kombeve, përpara disa prej yjeve më të njohur të futbollit evropian.
Gjatë katër ndeshjeve të para të edicionit të pestë të Ligës së Kombeve, Zhegrova ka provuar 27 driblime, shifër kjo më e larta në Ligën B. Pas tij renditet Khvicha Kvaratskhelia me 21 tentativa, ndërsa Johan Manzambi ka 17.
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Edhe në klasifikimin e driblimeve të përfunduara me sukses, kosovari zë vendin e parë. Ai ka realizuar 18 të tilla, pesë më shumë se norvegjezi Antonio Nusa.
Lista vijon me Arda Güler, Nuno Mendes dhe Tomas Suslov, të cilët kanë nga 11 driblime të suksesshme.
Statistikat pasqyrojnë peshën e Zhegrovës në lojën e përfaqësueses së Kosovës. Veçanërisht në përballjet individuale, ai mbetet një prej rreziqeve kryesore për mbrojtjet kundërshtare dhe një element i rëndësishëm në fazën sulmuese të “Dardanëve”.
Gjatë këtij cikli të Ligës së Kombeve, Zhegrova regjistroi një gol dhe një asistim në katër paraqitje. Ai shënoi në humbjen 3-1 kundër Austrisë, ndërsa më pas asistoi në barazimin 1-1 ndaj së njëjtës skuadër.
Në total, ai qëndroi në fushë për 211 minuta, realizoi nëntë goditje dhe dërgoi 12 harkime, duke qenë ndër futbollistët më aktivë të Kosovës në sulm.
Performancat me kombëtaren kanë ardhur në një periudhë të rëndësishme për Zhegrovën, i cili po synon të fitojë më shumë minuta dhe një rol më të madh te Juventusi.
Pas mbylljes së angazhimeve me Kosovën, sulmuesi është kthyer në Torino me një gol, një asistim dhe një formë që ka tërhequr vëmendjen e mediave italiane.
“JuventusNews24” e ka përfshirë atë mes kandidatëve për të startuar ndaj Cagliarit, ndërsa “La Gazzetta dello Sport” gjithashtu beson se kosovari mund të ketë hapësirë në sfidën e së dielës.
Edhe para pushimit të kombëtareve, Zhegrova kishte dhënë shenja pozitive me Juventusin. Të dhënat e sezonit tregojnë se ai ka shënuar dy gola dhe ka dhuruar një asistim në Serie A.
Juventusi do të luajë në transfertë kundër Cagliarit të dielën, më 11 tetor, ndeshje që mund t’i ofrojë Zhegrovës rastin për të shfrytëzuar formën e mirë të treguar me Kosovën.
Megjithatë, vendi në formacionin bazë nuk është i garantuar. Sipas “Gazzetta dello Sport”, Francisco Conceição mbetet favoriti për të nisur ndeshjen, ndërsa Zhegrova shihet si një prej opsioneve kryesore nga trajneri Luciano Spalletti.
Një vazhdimësi e paraqitjeve të tilla mund ta ndihmojë Zhegrovën të kalojë nga një futbollist që pret mundësinë në një alternativë të rëndësishme për krahun e djathtë të Juventusit.
Me 13 driblime të realizuara, një gol dhe një asistim me Kosovën, ai ka dhënë sinjale të qarta se synon ta transferojë formën e treguar me fanellën “Dardane” edhe në Torino.