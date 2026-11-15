Zhegrova dhe Hoxha largohen nga grumbullimi i Kosovës

Franco Foda, përzgjedhësi i Kombëtares së Kosovës, ka liruar nga grumbullimi Edon Zhegrovën dhe Veldin Hoxhën. Lajmin e bëri të ditur FFK-ja të dielën, dy ditë përpara ndeshjes në udhëtim kundër Irlandës.
Zhegrova është lënduar dhe nuk mund të jetë i gatshëm për përballjen me Irlandën. Hoxha, ndërkaq, është i pezulluar pasi mori karton të kuq si pasojë e dy kartonëve të verdhë në ndeshjen e një dite më parë ndaj Izraelit.
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Kosova barazoi pa gola me Izraelin të shtunën në Prishtinë, në kuadër të Ligës së Kombeve.