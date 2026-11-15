Festë në ekipin e Maran para ndeshjes, Duka uron sulmuesin Seferi

Pak orë përpara përballjes mes Bjellorusisë dhe Shqipërisë, e cila do të përcaktojë kryesuesin e Grupit 1 në Ligën C të Ligës së Kombeve, te kuqezinjtë ka një arsye për të festuar: sulmuesi Taulant Seferi ka ditëlindjen.
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I lindur në Kumanov, Seferi mbush sot 30 vjeç. FSHF-ja dhe presidenti i saj, Armand Duka, e kanë uruar përmes një mesazhi të publikuar në “story”: “Gëzuar ditëlindjen Taulant Seferi”.
Seferi ka regjistruar 28 paraqitje, 3 gola dhe 1 asist me Kombëtaren. Ai debutoi më 14 nëntor 2019 kundër Andorrës, në ndeshjen që përfundoi 2–2.