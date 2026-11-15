Festë në ekipin e Maran para ndeshjes, Duka uron sulmuesin Seferi

Festë në ekipin e Maran para ndeshjes, Duka uron sulmuesin Seferi

Pak orë përpara përballjes mes Bjellorusisë dhe Shqipërisë, e cila do të përcaktojë kryesuesin e Grupit 1 në Ligën C të Ligës së Kombeve, te kuqezinjtë ka një arsye për të festuar: sulmuesi Taulant Seferi ka ditëlindjen.

Disa orë para duelit, festë te ekipi i Maran! Presidenti Duka mesazh

Të lidhura

None found

I lindur në Kumanov, Seferi mbush sot 30 vjeç. FSHF-ja dhe presidenti i saj, Armand Duka, e kanë uruar përmes një mesazhi të publikuar në “story”: “Gëzuar ditëlindjen Taulant Seferi”.

Disa orë para duelit, festë te ekipi i Maran! Presidenti Duka mesazh

Disa orë para duelit, festë te ekipi i Maran! Presidenti Duka mesazh

Seferi ka regjistruar 28 paraqitje, 3 gola dhe 1 asist me Kombëtaren. Ai debutoi më 14 nëntor 2019 kundër Andorrës, në ndeshjen që përfundoi 2–2.


Shtuar 15.11.2026 10:07

Tags: , , , , , ,
Sport5” kritikon lojtarët e Kosovës që ulën kokën gjatë himnit izraelit

Sport5” kritikon lojtarët e Kosovës që ulën kokën gjatë himnit izraelit
Nga bashkimi i shqiptarëve te fitoret në Australi, rrugëtimi i ekipit “UÇK” në Sydney

Nga bashkimi i shqiptarëve te fitoret në Australi, rrugëtimi i ekipit “UÇK” në Sydney
Play-off-i i Ligës së Kombeve: nga Uellsi e Kroacia te Gjermania e Belgjika, cilat skuadra mund t’i dalin përballë Kosovës?

Play-off-i i Ligës së Kombeve: nga Uellsi e Kroacia te Gjermania e Belgjika, cilat skuadra mund t’i dalin përballë Kosovës?
Spanja dhe Franca synojnë të presin finalet e Ligës së Kombeve, UEFA vendos pas shortit

Spanja dhe Franca synojnë të presin finalet e Ligës së Kombeve, UEFA vendos pas shortit
Zhegrova dhe Hoxha largohen nga grumbullimi i Kosovës

Zhegrova dhe Hoxha largohen nga grumbullimi i Kosovës
Ardian Krasniqi mposht Ricardo Guarapanas me nokaut në raundin e tretë, arrin 14 fitore në 14 meçe

Ardian Krasniqi mposht Ricardo Guarapanas me nokaut në raundin e tretë, arrin 14 fitore në 14 meçe
Shqipërisë i mjafton një barazim me Bjellorusinë për vendin e parë në grup

Shqipërisë i mjafton një barazim me Bjellorusinë për vendin e parë në grup
Jorge Jesus për Cristiano Ronaldon: “Mund të më mungojë vetëm shoqëria e tij

Jorge Jesus për Cristiano Ronaldon: “Mund të më mungojë vetëm shoqëria e tij
grandpashabet facebookBursa Escortgrandpashabet facebookjojobetgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabetgrandpashabet girişkahraman haberdeneme bonusu veren sitelercasinofast güncel girişgrandpaşhabetonline notarystarzbetgiftcardmall/mygiftextrabetjojobetkavbetgrandpashabet girişjojobetjojobet