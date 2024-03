Zbulohet data se kur mund të debutojë Mbappe te Real Madridi

Superylli i Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe raportohet se ka zgjedhur të mos vazhdojë kontratën e tij me gjigantët francezë, e cila skadon më 30 qershor 2024.

Edhe pse ende nuk ka ndonjë njoftim zyrtar, Marca ka pohuar se ai me gjasë do të nënshkruajë një kontratë pesëvjeçare me Real Madridin.

Kështu francezi pritet të jetë pjesë e gjigantëve spanjollë në turneun e tyre parasezonal në SHBA.

Sipas Forbes, ekziston mundësia që fituesi i Kupës së Botës 2018 të debutojë në një miqësore kundër Milanit më 31 korrik.

Më 3 gusht në stadiumin MetLife në New Jersey, Mbappe gjithashtu mund të luajë në El Clasico e tij të parë kundër Barcelonës.

Megjithatë, sulmuesi do të duhet të shmangë çdo problem të madh të fitnesit ose lëndim kur ai të udhëheqë Francën në Euro 2024.

Veçanërisht, Les Blues shihen si pretendentë të fortë dhe ai ka të ngjarë të ketë një rol të madh në turne. /Telegrafi/