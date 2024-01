Ylli i Real Madridi flet ‘vazhdimisht’ me Haaland për ta bindur të transferohet në Bernabeu

Real Madridi është i vendosur në garë për sulmuesin e Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, dhe ka pasur një mori raportesh rreth të ardhmes së tij gjatë dy javëve të fundit. Megjithatë, ka pasur gjithashtu një rritje në thashethemet rreth yllit të Manchester City, Erling Haaland, dhe nuk ka dyshim se nëse Mbappe mbetet në PSG, atëherë Los Blancos do të ndjekin norvegjezin.

Raportet që vijnë nga Spanja gjithmonë duan të theksojnë se edhe nëse Haaland nuk nënshkruhet këtë verë, atëherë dera do të mbetet e hapur për të në të ardhmen.

Ditët e fundit u raportua se nëse Haaland dëshiron të transferohet në Real Madrid, atëherë do të kushtojë më afër 100 milionë euro sesa 200 milionë eurove, krahasuar me konkurrentët e Ligës Premier.

Tani mediumi Cadena SER raporton se ylli i Real Madridit, Jude Bellingham i është bashkuar përpjekjeve për të bindur Haaland të bëjë transferimin në Santiago Bernabeu.

Ashtu siç Vinicius Jr i foli rregullisht për t’u bashkuar me Los Blancos, Bellingham ka folur me Haaland për stilin e jetës në Madrid.

Megjithatë, Real Madrid duket relativisht i sigurt se sulmuesi francez do të përfundojë në Bernabeu. Pasi Mbappe të jetë atje, rekrutimi i Haaland do të kërkojë shitjen e Rodrygo Goes dhe Vinicius Junior, të cilët të dy janë me kontrata afatgjata dhe mund të refuzojnë të largohen. /Telegrafi/