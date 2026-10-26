Yamal vendos një rekord të ri historik në garën për “Topin e Artë

Futbollisti i Barcelonës është bërë lojtari më i ri që ka arritur të renditet mes dhjetë finalistëve më të mirë të “Topit të Artë” në tri edicione të ndryshme.
Reprezentuesi spanjoll, vetëm 19 vjeç, ka siguruar një vend në dhjetëshen e parë për tri vite radhazi, duke vendosur një rekord të paprecedentë për një futbollist nën moshën 20-vjeçare.
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Kjo arritje vjen pas një sezoni të jashtëzakonshëm, gjatë të cilit Yamal la gjurmë si me klubin, ashtu edhe me Kombëtaren e Spanjës.
Me fanellën e përfaqësueses, talenti spanjoll pati një rol të rëndësishëm në triumfin historik të Spanjës në Kupën e Botës 2026, duke forcuar pozicionin e tij mes futbollistëve më të spikatur në arenën ndërkombëtare.
Edhe te Barcelona, Yamal ishte një nga lojtarët kryesorë në sukseset e ekipit katalanas, duke dhënë kontributin e tij në fitimin e titullit të La Ligës dhe Superkupës së Spanjës.
Prania për të tretin vit radhazi në dhjetëshen e më të mirëve të “Topit të Artë” dëshmon zhvillimin e jashtëzakonshëm të 19-vjeçarit, i cili tashmë shihet si një prej figurave kryesore të futbollit botëror.