Yamal nuk udhëton me Spanjën në Pragë, mungesa e tij nuk lidhet me lëndim

Yamal nuk udhëton me Spanjën në Pragë, mungesa e tij nuk lidhet me lëndim

Lamine Yamal nuk do të udhëtojë drejt Pragës për ndeshjen e ardhshme të Spanjës kundër Republikës Çeke. Sipas gazetares së COPE, Helena Condis, vendimi është marrë me marrëveshje mes Barcelonës dhe vetë futbollistit.

Sulmuesi anësor 19-vjeçar ndjeu lodhje fizike në përballjen e së dielës, të cilën Barcelona e fitoi 2-1 ndaj Atletico Madridit. Megjithatë, klubi katalunas nuk është i shqetësuar për gjendjen e tij dhe nuk ka raportime për lëndim serioz.

Të lidhura

None found

Moslëvizja e Yamalit me përfaqësuesen është një masë parandaluese, që synon t’i japë kohë të rikuperohet plotësisht pa rrezikuar gjendjen fizike.


Shtuar 9.11.2026 15:07

Tags: , , ,
Jari Litmanen, ikona finlandeze që pushtoi Evropën dhe fitoi admirimin e Gerrardit e Xavit

Jari Litmanen, ikona finlandeze që pushtoi Evropën dhe fitoi admirimin e Gerrardit e Xavit
Guardiola rekomandoi Vicensin, spanjolli merr drejtimin e Lyonit

Guardiola rekomandoi Vicensin, spanjolli merr drejtimin e Lyonit
Ylli i Liverpoolit vendos objektiv të madh: Dua të fitoj Topin e Artë

Ylli i Liverpoolit vendos objektiv të madh: Dua të fitoj Topin e Artë
Armand Duka: Zgjedhja e Kosovës nga lojtarët nuk më shqetëson

Armand Duka: Zgjedhja e Kosovës nga lojtarët nuk më shqetëson
Pse ka rënë vlera e Kosovës krahasuar me grumbullimin e mëparshëm?

Pse ka rënë vlera e Kosovës krahasuar me grumbullimin e mëparshëm?
Tri rekorde negative në vitin 2026: pse Kroacia po kalon një vit kaq të vështirë?

Tri rekorde negative në vitin 2026: pse Kroacia po kalon një vit kaq të vështirë?
Duka për ligjin e sponsorizimeve, biletat dhe zgjedhjen mes Sylvinhos e Maran

Duka për ligjin e sponsorizimeve, biletat dhe zgjedhjen mes Sylvinhos e Maran
Akt dëshpërimi”, Lionel Messi përballet me kritika të rralla nga kampioni i botës

Akt dëshpërimi”, Lionel Messi përballet me kritika të rralla nga kampioni i botës
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet