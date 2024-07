Xhaka tremb Zvicrën, mesfushori në dyshim për Anglinë

Zvicra sfidon anglezët në Europian, në ndeshjen që do luhet vetëm pas pak ditësh. Lajme të këqija vijnë nga kampi i zviceranëve, teksa së fundmi ka shfaqur probleme Granit Xhaka.

Për mesfushorin me orgjinë shqiptare ende nuk dihet nëse do jetë apo jo në fushë, e vërteta do të mësohet vetëm pas analizave mjekësore përkatëse.

“Ne praktikuam gjuajtjet e penalltive para ndeshjes me Italinë. Në përpjekjen time të parë ndjeva diçka në kofshën e majtë. Kjo është arsyeja pse unë anashkalova stërvitjen të enjten. Të premten në seancën e fundit stërvitore gjithçka ishte sërish mirë. Por në lojë, ndaj Italisë e ndjeva sërish pas 15 minutash. Fatmirësisht kemi mjekë shumë të mirë që më dhanë diçka për të. Isha në gjendje të luaja të gjithë ndeshjen më pas, gjë që ishte e rëndësishme për mua. Do tí nënshtrohem një rezonace magnetike për të parë saktësisht se çfarë kam. Por unë kam shtatë ditë tani për të trajtuar gjithçka” – tha ai.