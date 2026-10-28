Vora dhe Vllaznia përballen në kërkim të fitores së vetme që u bën punë

Vora 0-0 Vllaznia
“Abissnet Superiore”, java e 9-të
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Stadiumi: “FK Vora”
Arbitër: Kreshnik Cjapi
Formacionet zyrtare:
Vora: Harizaj; Zuna, Shehi, Shiba, Dionellis, Kashari, Frroku, Karrica, Halabaku, Clemente, Gjyla. Trajner: Arjan Bellai.
Vllaznia: Jukaj; Bardhi, Gurishta, Musta, Avduli, Dros, Mehmeti, Emanuel, Murataj, Uldedaj, Balaj. Trajner: Csaba Laszlo.
3’: Clemente provon të godasë nga një goditje dënimi, por topi del jashtë kuadratit.
1’: Vërshëllima e arbitrit kryesor shënon nisjen e takimit Vora–Vllaznia.