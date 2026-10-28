Pesë sfidat e Kategorisë së Parë në zhvillim: Pogradeci përballë Orikut, këto janë rezultatet

Pesë sfidat e Kategorisë së Parë në zhvillim: Pogradeci përballë Orikut, këto janë rezultatet

Java e 8-të e Kategorisë së Parë ka sjellë sot pesë ndeshje, të cilat nisën në të njëjtën kohë, në orën 13:30.

Vëmendja kryesore është te përballja Pogradeci–Oriku, që luhet në stadiumin “Gjorgji Kyçyku”. Në program janë edhe Bylis–Besa dhe Besëlidhja–Sopoti: kavajasit luajnë jashtë fushe, ndërsa lezhjanët presin kundërshtarët në shtëpi.

Të lidhura

None found

Dy çiftet e tjera të ditës janë Kukësi–Kastrioti dhe Korabi–Burreli. Më poshtë pasqyrohen rezultatet në kohë reale dhe autorët e golave.

LIVE:

Kukësi 0-0 Kastrioti

Korabi 0-0 Burreli

Bylis 0-0 Besa

Besëlidhja 0-0 Sopoti

Pogradeci 0-0 Oriku


Shtuar 28.10.2026 13:37

Tags: ,
Mbappe përballet me reagime politike pas deklaratës për Mao Ce Dunin, ndërsa SHBA-ja e mbështet

Mbappe përballet me reagime politike pas deklaratës për Mao Ce Dunin, ndërsa SHBA-ja e mbështet
Reali synon Mac Allisterin dhe propozon tre lojtarë për ta bindur Liverpoolin

Reali synon Mac Allisterin dhe propozon tre lojtarë për ta bindur Liverpoolin
Liverpooli synon tri përforcime në janar, mes objektivave edhe mbrojtësi i Barcelonës

Liverpooli synon tri përforcime në janar, mes objektivave edhe mbrojtësi i Barcelonës
Kompany lë spitalin pas pesë ditësh, Bayerni bën të ditur diagnozën

Kompany lë spitalin pas pesë ditësh, Bayerni bën të ditur diagnozën
Topi i Artë 2027: Yamal dhe Mbappe nisin garën për të zëvendësuar Harry Kane në fron

Topi i Artë 2027: Yamal dhe Mbappe nisin garën për të zëvendësuar Harry Kane në fron
Papin kritikon Mbappen: Prezantimi në media i dëmtoi ëndrrën për Topin e Artë

Papin kritikon Mbappen: Prezantimi në media i dëmtoi ëndrrën për Topin e Artë
Andi Hadroj lë futbollin europian dhe firmos me Vllazninë

Andi Hadroj lë futbollin europian dhe firmos me Vllazninë
Zhegrova spikat për Juventusin në humbjen ndaj Genoas

Zhegrova spikat për Juventusin në humbjen ndaj Genoas