Pesë sfidat e Kategorisë së Parë në zhvillim: Pogradeci përballë Orikut, këto janë rezultatet

Java e 8-të e Kategorisë së Parë ka sjellë sot pesë ndeshje, të cilat nisën në të njëjtën kohë, në orën 13:30.
Vëmendja kryesore është te përballja Pogradeci–Oriku, që luhet në stadiumin “Gjorgji Kyçyku”. Në program janë edhe Bylis–Besa dhe Besëlidhja–Sopoti: kavajasit luajnë jashtë fushe, ndërsa lezhjanët presin kundërshtarët në shtëpi.
Të lidhura
None found
Dy çiftet e tjera të ditës janë Kukësi–Kastrioti dhe Korabi–Burreli. Më poshtë pasqyrohen rezultatet në kohë reale dhe autorët e golave.
LIVE:
Kukësi 0-0 Kastrioti
Korabi 0-0 Burreli
Bylis 0-0 Besa
Besëlidhja 0-0 Sopoti
Pogradeci 0-0 Oriku