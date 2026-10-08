Vllaznia në ndryshim, Vioresin Sinani largohet nga drejtimi sportiv dhe pritet të marrë një tjetër rol

Vllaznia në ndryshim, Vioresin Sinani largohet nga drejtimi sportiv dhe pritet të marrë një tjetër rol

Vioresin Sinani nuk do të jetë më drejtor sportiv i Vllaznisë. Ai ka paraqitur sot dorëheqjen, e cila është miratuar nga presidenti i klubit, Alban Xhaferi.

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Sipas burimeve nga Shkodra, përgjegjësia për këtë detyrë pritet t’i besohet Alban Nezirit. Drejtuesit e klubit e kanë mbështetur kandidaturën e tij, ndërsa fakti që është pjesë e familjes shkodrane shihet si një zgjedhje që mund të ndikojë në përmirësimin e situatës së vështirë.

Ndryshimet te kuqeblutë kanë prekur edhe stafin teknik. Pak ditë më parë, Edi Martini u largua nga posti i trajnerit dhe në vend të tij u emërua rumuno-hungarezi Csaba Laszlo. Ndërkohë, Sinani pritet të vazhdojë angazhimin në klub si drejtor i Akademisë.

Një çështje ende e pazgjidhur mbetet ajo e pagave. Për shkak të vonesave në pagesa, futbollistët nuk u paraqitën sot në stërvitje, vetëm 3 ditë para ndeshjes ndaj Dinamos në “Loro Boriçi”.


Shtuar 8.10.2026 13:52

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