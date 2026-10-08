Vioresin Sinani mohon largimin nga Vllaznia: Jam ende nën kontratë me klubin

Vioresin Sinani mohon largimin nga Vllaznia: Jam ende nën kontratë me klubin

Thashethemet për dorëheqjen e drejtorit sportiv të Vllaznisë, Vioresin Sinani, nisën të qarkullonin pak orë më parë, në një periudhë kur skuadra ndodhet përballë bojkotit të lojtarëve, vetëm disa ditë para sfidës me Dinamon.

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Megjithatë, burime për “Shkodra Sport” e kanë mohuar këtë informacion, ndërsa vetë Sinani ka reaguar shkurtimisht për aludimet.

“Nuk është e vërtetë që kam dhënë dorëheqjen nga posti i drejtorit sportiv. Mund të them vetëm që jam nën kontratë me ekipin, klubin e Vllaznisë dhe kaq”, deklaroi Sinani.

Pas këtij sqarimi, raportimet për një emërim të mundshëm të Alban Nezirit në postin e drejtorit sportiv mbeten ende të pakonfirmuara, në pritje të zhvillimeve të mëtejshme brenda klubit.


Shtuar 8.10.2026 15:17

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