BE-ja kundërshton ndryshimet në ligjin për Dhomat e Specializuara dhe i kërkon Kosovës respektimin e detyrimeve

BE-ja kundërshton ndryshimet në ligjin për Dhomat e Specializuara dhe i kërkon Kosovës respektimin e detyrimeve

Bashkimi Evropian ka reaguar pas miratimit të ndryshimeve në Ligjin për Dhomat e Specializuara të Kosovës, duke vlerësuar se vendimi i Kuvendit nuk përputhet me detyrimet ndërkombëtare që Kosova ka ndaj BE-së.

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Përmes një deklarate me shkrim, Brukseli i ka kërkuar Kosovës të respektojë angazhimet e saj ndërkombëtare dhe të ruajë pavarësinë e Dhomave të Specializuara. BE-ja ka theksuar gjithashtu nevojën për garantimin e llogaridhënies dhe drejtësisë për viktimat dhe familjet e tyre, pavarësisht komunitetit që u përkasin në Kosovë.

Një tjetër pikë e nënvizuar nga Bashkimi Evropian është sigurimi i mbrojtjes dhe i sigurisë së dëshmitarëve.

Ky reagim u bë publik sot, një ditë pasi BE-ja shprehu shqetësim të thellë për votimin e zhvilluar në Kuvendin e Kosovës.

Zëdhënësi i BE-së, Christian Wigand, ka dhënë edhe shpjegimin përse Brukseli nuk reagoi më herët, kur ndryshimi i ligjit ishte vetëm i paralajmëruar ose kur ishte miratuar në lexim të parë.

Sipas Wigand, BE-ja ndjek parimin që të komentojë vetëm vendimet përfundimtare dhe ligjet e miratuara, jo projektet apo tekstet që ndodhen në fazën e leximit të parë ose të dytë. Për këtë arsye, ai tha se reagimi erdhi pasi Kosova mori vendimin përfundimtar.

BE-ja ka përsëritur se e ka mbështetur në mënyrë të vazhdueshme veprimtarinë e Dhomave të Specializuara të Kosovës si një institucion i pavarur gjyqësor. Në deklaratë kërkohet që mandati aktual dhe pavarësia e këtij institucioni të respektohen plotësisht.

Brukseli ka theksuar se Dhomat e Specializuara të Kosovës po japin drejtësi mbi bazën e parimit të përgjegjësisë individuale penale.

Bashkimi Evropian ka vënë në dukje në mënyrë të përsëritur rëndësinë e punës së Dhomave të Specializuara dhe domosdoshmërinë e respektimit të mandatit të tyre.


Shtuar 8.10.2026 15:20

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