Vincent Kompany rikthehet në zyrën e Bayernit pas gati tri javësh

Vincent Kompany rikthehet në zyrën e Bayernit pas gati tri javësh

Vincent Kompany ishte sërish këtë mëngjes në zyrën e tij në ‘Säbener Straße’. Trajneri i Bayern Munichut u kthye pothuajse tri javë pasi u rrëzua gjatë një seance stërvitore dhe u shtrua në spital me diagnozën e acarimit të meningjeve.

Ngjarja ndodhi më 23 tetor, teksa Kompany ndiqte stërvitjen e ekipit të dytë të Bayernit në qendrën e klubit. Ai u dërgua menjëherë në spitalin Klinikum rechts der Isar në Mynih, ku qëndroi për pothuajse një javë.

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Drejtori sportiv Max Eberl i tha atëherë ARD-së se kolapsi ishte shkaktuar nga acarimi i meningjeve. Ai sqaroi se kjo gjendje ndryshon nga meningjiti, pasi nuk përfshin inflamacion. Pas daljes nga spitali, Kompany e vijoi shërimin në shtëpi, ndërsa Eberl theksoi vazhdimisht se vetëm mjekët do të vendosnin se kur mund të kthehej.

Gjatë mungesës së trajnerit belg, drejtimin e skuadrës e mori ndihmësi Aaron Danks. Në atë periudhë, Bayerni fitoi bindshëm ndaj Magdeburgut në Kupën e Gjermanisë dhe vijoi ecurinë në Bundesligë.

Sipas gazetarit të Bild, Philipp Kessler, Kompany pritet të mbikëqyrë për momentin programet e rikuperimit të futbollistëve të lënduar. Kthimi i tij në stol parashikohet për ndeshjen e Bundesligës kundër Kolnit më 20 nëntor, por Bayerni ende nuk e ka konfirmuar zyrtarisht.

Presidenti i nderit i klubit, Uli Hoeness, tha të dielën në emisionin “Sonntags-Stammtisch” të Bayerischer Rundfunk se Kompany do të ishte në stol “pas pushimit ndërkombëtar”, brenda dy deri në tre javësh. Sipas Hoeness, trajneri kishte qenë nën stres të madh, duke punuar 12 orë në ditë, gjashtë ditë në javë.


Shtuar 10.11.2026 11:30

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