Brajan Gruda kryeson për driblimet në pesë ligat kryesore të Evropës

Statistikat e fundit e renditin futbollistin shqiptar Brajan Gruda si dribluesin më të mirë në Top-5 ligat e Evropës. Me paraqitjet e tij, ai është shndërruar në një yll të Leipzigut.
Gruda regjistron 6.1 driblime të suksesshme për çdo 90 minuta lojë. Pas tij në listë vijnë Yan Diomande i Real Madridit me 4.4 dhe Lamine Yamal i Barcelonës me 4.3 driblime.
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Shqiptari po kalon një sezon të shkëlqyer me Leipzigun, skuadër që garon në Bundesligën gjermane. Deri tani, ai ka luajtur 13 ndeshje në të gjitha garat, duke shënuar 2 gola dhe dhënë 5 asistime.
Paraqitjet e tij kanë sjellë edhe ftesën nga selektori i Gjermanisë, Juergen Klopp, për grumbullimin e këtij muaji. Gruda ishte ftuar edhe herën e kaluar, por një lëndim e pengoi të vihej në dispozicion të Kloppit.
Tani pritet që Gruda të nisë si titullar njërën nga dy ndeshjet e Gjermanisë kundër Serbisë dhe Holandës në Ligën e Kombeve.