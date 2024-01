VIDEO / Tifozi i Liverpoolit futet në fushë, por ‘goditet’ në kokë nga Nunez dhe Konate

Pasi Liverpooli shënoi golin e epërsisë kundër Arsenalit në FA Cup, një tifoz vrapoi në fushë për të festuar me lojtarët e tij, por festa nuk i shkoi aq mirë.

Liverpool fitoi 2-0 si mysafir i Arsenalit dhe përjashtoi rivalin e tyre të madh nga FA Cup.

Fitorja është veçanërisht e “ëmbël” për tifozët, sepse Arsenali dominoi, Liverpooli priti rastet dhe në fund ndëshkoi gabimet e Topçinjve.

Reds kaluan në epërsi në Emirates në minutën e 81-të pas një gjuajtje të lirë ku Jakub Kiwior shënoi me kokë në rrjetën e tij.

Futbollistët mysafirë e festuan me pasion golin dhe iu bashkua një tifoz që vrapoi në fushë. Por në momentet e çmendurisë mes lojtarëve as që e dinte se do të fitonte një mal goditjesh në kokë.

Në gjithë atë eufori, Darwin Nunez dhe Ibrahima Konate e kanë goditur me gëzim tifozët në kokë dhe ia kanë bërë të mos e harrojë kurrë këtë moment.

Konate, i cili edhe e “përfundoi” breshërinë e goditjeve, ia hodhi në fund kapelën që e kishte tifozi në kokë.

Ky tifoz ndoshta do ta kujtojë ndeshjen gjatë, pasi mund të marr një dënim të madh, pasi anglezët janë strikt në këtë pjesë. /Telegrafi/