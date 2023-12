VIDEO / Tifozët e Bayern-it tallen me Manchester United-in

Tifozët e Bayern-it tallën me menaxherin e Manchester United, Erik ten Hag dhe ekipin e tij përpara ndeshjes së tyre në Champions League në Old Trafford, shkruan AlBeu.com.

CFARE NDODHI?

Tifozët e Bayernit u dëgjuan duke brohoritur “Ti je m** dhe e di që je”. Djajtë e Kuq nisen në ndeshje me shpresat e tyre për të kaluar në fazën eliminatore të varura nga një fije. Skuadra e Ten Hag duhet të fitojë dhe të shpresojë që ndeshja tjetër në grup midis Galatasaray dhe FC Copenhagen të përfundojë barazim nëse duan të përparojnë. United tashmë ka humbur gjashtë herë në shtëpi këtë sezon, duke përfshirë një kthim 3-0 ndaj Bournemouth herën e fundit.

ÇFARË THA ERIK TEN HAG PËR BAYERNIN

Ten Hag foli për mënyrën se si mendonte se ekipi i tij mund ta mposhte Bayernin përpara ndeshjes. Ai u tha gazetarëve: “Nëse jemi në shipirtin e duhur, atëherë jemi në gjendje të mundim çdo kundërshtar. Unë kurrë nuk mendoj për një skenar negativ, ne mendojmë pozitivisht. Ne e dimë se çfarë të bëjmë. Ne duhet të fitojmë për të qëndruar në Europë, ka të bëjë me këtë. Ne do ta përgatisim skuadrën me atë ndjenjë, me besimin se jemi në gjendje t’ia dalim. Kemi treguar në javët e fundit se kur jemi në maksimumin, mund ta bëjmë.”

SHIKONI KLIPIN

“You’re s*** & you know you are” chant the Bayern fans as #MUFC come out to warm-up. Reminders of Solskjaer in 1999 followed pic.twitter.com/JFReF22rVG

— Simon Peach (@SimonPeach) December 12, 2023