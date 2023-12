VIDEO / Santos bie nga kategoria, tifozët djegin qytetin

Pas 111 vitesh, skuadra braziliane Santos ka rënë nga kategoria. Kjo është përjetuar shumë keq si nga tifozët por ashtu edhe nga sulmuesi Nejmar.

Tifozët, të zemëruar prej rrëzimit nga kategoria të ekipit të zemrës, kanë shpërthyer në revoltë, duke djegur makina dhe autobusë nëpër qytet. Ndërkohë që nuk ka munguar përplasja e dhunshme mes tyre dhe forcave policore. /Panorama

Santos FC — made famous by the late Pelé — were relegated from Brazilian Serie A today for the first time in their 111-year history. The fans have not taken it especially well pic.twitter.com/KNQDwGCYKw

— Tears at La Bombonera (@BomboneraTears) December 7, 2023