VIDEO / Momenti kur Santos zyrtarisht i thotë “lamtumirë” Serisë A Braziliane

Për herë të parë në historinë e saj 111-vjeçare, klubi brazilian i Santos do të luajë sezonin e ardhshëm në Ligën e Dytë. Santos nuk mundi të fitonte në ndeshjen e fundit të kampionatit duke u mposhtur në shtëpi nga Fortaleza me rezultatin 2-1.

Në videon e mëposhtme që po bën xhiron e internetit, shihen fytyrat e përlotura të futbollistëve dhe të tifozëve të Santos menjëherë pas pefundimit të ndeshjes.

The moment Santos were relegated for the first time in their 111-year history 😢 pic.twitter.com/n6HZlzKY9y

— GOAL (@goal) December 7, 2023