VIDEO / Reagimi i papritur i Simones, kur të gjithë shpërthyen në festë ai u ul në stol

Mbrëmë, lojtarët e Atletico Madrid kaluan në çerekfinale të Ligës së Kampionëve pas një ekzekutimi më të mirë të penalltive.

Megjithatë, ajo për të cilën flasin të gjithë në Spanjë është reagimi i Diego Simeone për penalltinë e fundit nga Lautaro Martinez.

Sulmuesi i Interit humbi shansin e fundit dhe kjo do të thoshte se Atletico Madrid do të shkonte në çerekfinale të Ligës së Kampionëve.

Teksa të gjithë nisën të festonin, trajneri i Atletico Madridit ishte “i ftohtë”, dhe për historinë nga e shkuara, ishte shumë i papritur. /Sport Ekspres/

Calm as you like — ft. Diego Simeone 🥶pic.twitter.com/xHjSDIH1HJ

— CentreGoals. (@centregoals) March 14, 2024