Partizani dhe Vllaznia do të përballen të shtunën në orën 18:30, në stadiumin “Air Albania”, në kuadër të javës së 12-të të Abissnet Superiore.
Para kësaj sfide, klubi kryeqytetas u është drejtuar tifozëve me një apel për të qenë pranë skuadrës dhe për ta mbështetur në përballjen ndaj shkodranëve.
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Skuadra e Mislav Karoglanit vjen në këtë ndeshje pas dy fitoreve radhazi në kampionat, ku ka grumbulluar 6 pikë dhe nuk ka pësuar asnjë gol. Te 17 herë kampionët e Shqipërisë duket se është rikthyer optimizmi, bashkë me dëshirën për të dalë nga situata e vështirë ku u përfshinë në nisje të sezonit.