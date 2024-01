VIDEO / Nuk e përtypin dot humbjen, Broja shkon t’i kërkojë falje tifozëve të Chelsea-t

Chelsea ka humbur gjysmëfinalen e parë të Carabao Cup. Blutë e Londrës janë mposhtur me shifrat minimale 1-0 nga Middlesbrough, që luan në Championship. Tifozët e Chelsea-t që kishin udhëtuar drejt kësaj transferte nuk e kanë pritur mirë këtë humbje.

Rezultati dhe loja e ekipit të tyre të zemrës nuk u përtyp dot nga tifozët londinezë. Pas përfundimit të ndeshjes, Armando Broja, Thiago Silva dhe Colëill kanë shkuar për t’i kërkuar falje tifozëve të tyre. /Sport Ekspres/

Chelsea fans are visibly FUMING!!!

Thiago Silva, Broja, Colwill go over to apologise

pic.twitter.com/tvWA6tSxc6

— Samii🇳🇱 (@samiichels) January 9, 2024