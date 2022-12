Armando Broja mbyll sezonin pas një dëmtimi të rëndë, Chelsea në kërkim të një sulmuesi tjetër

Dëmtimi në miqësoren ndaj Aston Villas në minutën e 24-të ishte diçka shumë e rëndë për të dhe për Chelsean.

Ulërimat e tij në fushën e blertë treguan qartë se dëmtimi ishte tepër serioz, dhe kështu rezultoi. Gazetari i njohur italian, Fabrizio Romano, konfirmon se lajme të këqija ka në horizont për Chelsea dhe për Brojën.

Fabrizio Romano thekson se Broja do të jetë jashtë pjesën e mbetur të sezonit pasi ai do të futet në operim. Talenti shqiptar ka këputur ligamentin dhe kjo është shumë e rëndë. Chelsea tashmë thuhet se është vënë në lëvizje për të transferuar një tjetër sulmues në merkaton e janarit./h.ll/albeu.com

Bad news for Chelsea. Armando Broja will be out for the rest of the season as he needs surgery after ACL injury — been told he hopes to be ready for the start next season. 🚨🔵 #CFC

It’s ruptured cruciate ligament, as called by @NizaarKinsella.

Get well soon, @armandobroja9 💪🏻 pic.twitter.com/cL2t9JWWR5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 13, 2022