VIDEO/ Muçi shkëlqen në përmbysjen dramatike të Trabzonsporit dhe përfshihet në formacionin e javës (NOTA)

VIDEO/ Muçi shkëlqen në përmbysjen dramatike të Trabzonsporit dhe përfshihet në formacionin e javës (NOTA)

Trabzonspori siguroi një fitore të ngushtë dhe plot emocione ndaj Rizesporit, duke triumfuar 4–3 në javën e nëntë të Superligës turke.

Skuadra vendase u rikthye në lojë pas pjesës së parë të mbyllur me rezultatin 0–2. Në përmbysjen e madhe, rolin kryesor e pati sulmuesi i Kombëtares shqiptare, Ernest Muçi.

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Futbollisti pogradecar dha tri asistime, në minutat 49, 51 dhe 83 të ndeshjes.

Muçi është përzgjedhur në formacionin më të mirë të javës së nëntë, në vlerësimin e publikuar nga “SofaScore”. Ai mori notën më të lartë, 9.3.

Në formacion është përfshirë gjithashtu Lumbardh Dellova, mbrojtësi shqiptar i Kosovës, i vlerësuar me notën 7.6.


Shtuar 27.10.2026 11:30

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