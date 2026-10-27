VIDEO/ Muçi shkëlqen në përmbysjen dramatike të Trabzonsporit dhe përfshihet në formacionin e javës (NOTA)

Trabzonspori siguroi një fitore të ngushtë dhe plot emocione ndaj Rizesporit, duke triumfuar 4–3 në javën e nëntë të Superligës turke.
Skuadra vendase u rikthye në lojë pas pjesës së parë të mbyllur me rezultatin 0–2. Në përmbysjen e madhe, rolin kryesor e pati sulmuesi i Kombëtares shqiptare, Ernest Muçi.
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Futbollisti pogradecar dha tri asistime, në minutat 49, 51 dhe 83 të ndeshjes.
Muçi është përzgjedhur në formacionin më të mirë të javës së nëntë, në vlerësimin e publikuar nga “SofaScore”. Ai mori notën më të lartë, 9.3.
Në formacion është përfshirë gjithashtu Lumbardh Dellova, mbrojtësi shqiptar i Kosovës, i vlerësuar me notën 7.6.