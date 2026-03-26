VIDEO/ E kërkon Shqipëria dhe Kosova, talenti Gashi bën heroin me gol te… Gjermania U19

Talenti me origjinë shqiptare, Yll Gashi, u shndërrua në heroin e Gjermanisë U19 në triumfin 2 me 1 të arritur ndaj Bosnjë-Hercegovinës.

Sulmuesi 18-vjeçar i cili është pjesë e Bajernit, shënoi golin e fitores në minutën e 56-të, pas asistit të Staf, teksa në minutën e 59-të, u ndëshkua me karton të verdhë.

Të lidhura

None found

Gashi cilësohet si një talent i jashtëzakonshëm që pritet të hedhë hapa të mëdhenj në të ardhmen, teksa për të ka shprehur interes Shqipëria dhe Kosova.

Momentalisht 18-vjeçari është pjesë e grupmoshave të Gjermanisë, teksa ende nuk ka vendosur se kë Kombëtare do të përfaqësojë përfundimisht.

 

Të Lidhura:

  1. Renditja e FIFA-s/ Shqipëria nuk ndryshon pozicion, Kosova me renditjen më të mirë në histori
  2. Do të luajnë në shtator dhe në tetor, Kombëtarja kuqezi drejt 2 miqësoreve
  3. Silvinjos më në fund i mbushet mendja, sulmuesi që po spikat në Itali ftohet për herë të parë me Kombëtaren A
  4. TETORI KUQEZI/ Një muaj plot ndeshje dhe emocione për Kombëtaren A, vajzat dhe ekipet e moshave

Shtuar 26.03.2026 20:24

Tags: , ,
Shëndriti, Juela apo Edisa? Ja kush e lë shtëpinë e Big Brother më pak se dy javë para finales

Shëndriti, Juela apo Edisa? Ja kush e lë shtëpinë e Big Brother më pak se dy javë para finales
Kryeministri i Pakistanit i kërkon Trump të zgjasë afatin për marrëveshjen me Iranin dhe të hapë Ngushticën e Hormuzit, mesazh edhe Tehranit

Kryeministri i Pakistanit i kërkon Trump të zgjasë afatin për marrëveshjen me Iranin dhe të hapë Ngushticën e Hormuzit, mesazh edhe Tehranit
“Do të më lësh ‘dopjo gjashtën’ në dorë”/ Çfarë po ndodh në aleancën mes Rogertit dhe Mirit? Banorët përplasen me njëri-tjetrin

“Do të më lësh ‘dopjo gjashtën’ në dorë”/ Çfarë po ndodh në aleancën mes Rogertit dhe Mirit? Banorët përplasen me njëri-tjetrin
Pak para finales së madhe banorët surprizojnë me lëvizjet/ Miri i kujton Selinit se fjetën bashkë, Rogerti e cilëson shokun e tij “player”

Pak para finales së madhe banorët surprizojnë me lëvizjet/ Miri i kujton Selinit se fjetën bashkë, Rogerti e cilëson shokun e tij “player”
“Jam shumë krenare”/ Çifti Brikena-Mateo ngjall debate në shtëpi, Juela: E përdore kartën e dasmës për finale

“Jam shumë krenare”/ Çifti Brikena-Mateo ngjall debate në shtëpi, Juela: E përdore kartën e dasmës për finale
Zbulohen tre mesazhet e Ramës drejtuar socialistëve në mbledhjen e grupit: Në zgjedhjet vendore, përballë kemi veten

Zbulohen tre mesazhet e Ramës drejtuar socialistëve në mbledhjen e grupit: Në zgjedhjet vendore, përballë kemi veten
Dyshoheshin se mund të kryenin incidente gjatë vizitës së Ramës në Lezhë, dy persona mbahen në komisariat për rreth katër orë

Dyshoheshin se mund të kryenin incidente gjatë vizitës së Ramës në Lezhë, dy persona mbahen në komisariat për rreth katër orë
Publikohet rezultati/ Ja kush largohet sonte nga Big Brother VIP Albania

Publikohet rezultati/ Ja kush largohet sonte nga Big Brother VIP Albania