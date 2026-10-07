VIDEO/ Alexander Ceferin i bën një surprizë simbolike Armand Dukës në 64-vjetorin e lindjes

VIDEO/ Alexander Ceferin i bën një surprizë simbolike Armand Dukës në 64-vjetorin e lindjes

Armand Duka po shënon sot 64-vjetorin e lindjes, në një ditë të mbushur me urime, përqafime dhe praninë e familjarëve, miqve dhe bashkëpunëtorëve që e kanë shoqëruar gjatë rrugëtimit të tij në futboll.

Një prej personave që ka zgjedhur ta urojë presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit është edhe kreu i UEFA-s, Alexander Ceferin. Dy drejtuesit kanë ndërtuar prej vitesh një raport të afërt në futbollin europian, ndërsa Duka mban edhe detyrën e zëvendëspresidentit të UEFA-s.

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Pamjet e publikuara në rrjetet sociale tregojnë Dukën në një atmosferë festive, i rrethuar nga të pranishmit dhe duke marrë urime e dhurata për ditëlindje.

Surpriza e Ceferinit ishte një top futbolli, një dhuratë me kuptim të veçantë për kreun e FSHF-së. I emocionuar, Duka ngrihet në këmbë dhe e përqafon presidentin e UEFA-s, duke e shndërruar momentin në një skenë të ngrohtë dhe simbolike.

Në 64-vjetorin e tij, Armand Duka mori kështu një dhuratë që lidhet drejtpërdrejt me pasionin dhe profesionin e tij: një top futbolli, shoqëruar nga urimi dhe përqafimi i një prej figurave më të rëndësishme të futbollit europian.


Shtuar 7.10.2026 23:58

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