Pas largimit të Messit, kush është kandidati për fanellën me numrin 10 të Argjentinës?

Pas një kapitulli që zgjati më shumë se dy dekada, Lionel Messi i ka dhënë fund karrierës së tij me kombëtaren e Argjentinës. Ndeshja e së martës mbrëma në “Estadio Monumental” të River Plate ishte paraqitja e fundit e tij me fanellën kuqe e bardhë.
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Me 208 ndeshje të zhvilluara, 39-vjeçari largohet si futbollisti me më shumë paraqitje në historinë e Argjentinës. Ai mbetet gjithashtu golashënuesi rekord i përfaqësueses, me 125 gola.
Messi e drejtoi ekipin drejt triumfit në Kupën e Botës 2022 dhe dy trofeve të Copa América, duke vulosur një periudhë të jashtëzakonshme. Në Botërorin e vitit 2026 ai realizoi tetë gola, por Argjentina u mposht nga Spanja në finale.
Tashmë, përzgjedhësi Lionel Scaloni duhet të formojë një skuadër të re, pas largimit të lojtarit që për vite ishte qendra e projektit argjentinas. Mes dilemave kryesore është edhe ajo se kush do ta marrë fanellën me numrin 10.
Pesha e një numri legjendar
Fanella me numrin 10 mbart një përgjegjësi të jashtëzakonshme në futbollin argjentinas, për shkak të trashëgimisë së lënë nga Diego Maradona dhe Lionel Messi.
Pas tërheqjes së Maradonës në vitin 1994, përfaqësuesja kaloi nëpër një tranzicion të vështirë. Pablo Aimar, Ariel Ortega dhe Juan Román Riquelme e morën këtë numër në periudha të ndryshme, por asnjëri nuk arriti ta mbushte plotësisht hapësirën e lënë nga heroi i vitit 1986.
Fillimisht, numri 10 i përkiste Riquelmes, përpara se t’i kalonte Messit. Edhe yllit të Barcelonës iu desh kohë për të fituar mbështetjen e plotë të tifozëve argjentinas.
Megjithatë, Messi u shndërrua gradualisht nga një organizator i qetë në liderin kryesor të ekipit dhe përfundimisht e bëri këtë fanellë pjesë të identitetit të tij.
Zgjedhja më e sigurt: Julián Álvarez
Julián Álvarez shihet si një nga emrat më të natyrshëm për të marrë një rol qendror në epokën pas Messit.
Sulmuesi i Atlético Madridit e ka mbuluar Messin në disa takime të ciklit kualifikues për Botërorin 2026, veçanërisht kur kapiteni nuk ka qenë në gjendje të luajë rregullisht.
Gjatë kualifikueseve, Álvarez regjistroi shtatë kontribute në gola. Një prej paraqitjeve të tij më bindëse ishte fitorja 4-1 kundër Brazilit, ku shënoi golin e parë dhe përbënte kërcënim të vazhdueshëm për mbrojtjen kundërshtare.
26-vjeçari ka përvojë të konsiderueshme në nivelet më të larta. Ai ishte pjesë e Manchester Cityt që fitoi tripletën, ndërsa më pas u shndërrua në një prej futbollistëve kryesorë të Atlético Madridit.
Megjithatë, profili i tij nuk është i njëjtë me atë të Messit. Álvarez nuk është organizator tipik dhe nuk e ka të njëjtën prirje krijuese, ndaj marrja e numrit 10 do ta detyronte të provonte se mund ta udhëheqë ekipin edhe në ndërtimin e aksioneve.
Profili më i afërt: Nico Paz
Nico Paz është lojtari që, për nga karakteristikat, i afrohet më shumë Messit. 22-vjeçari është një numër 10 klasik, me teknikë të lartë, aftësi për të ndryshuar ritmin e një ndeshjeje dhe një këmbë të majtë si ajo e Messit.
Te Como, Paz është kthyer në një prej futbollistëve më të rëndësishëm të ekipit dhe ka tërhequr vëmendjen me paraqitjet e tij.
Në Ligën e Kampionëve, ai dha dy asistime në suksesin 4-1 ndaj RB Leipzigut. Në atë ndeshje, Paz kompletoi 95 për qind të pasimeve, realizoi katër driblime të suksesshme dhe fitoi 10 duele në tokë.
Talenti i tij është vlerësuar edhe nga Cesc Fabregas. Edhe Messi ka folur pozitivisht për Paz, duke e cilësuar si një futbollist që e lexon dhe e kupton shumë mirë lojën.
Pavarësisht ngjashmërive, pritshmëritë ndaj tij duhet të mbeten të arsyeshme. Paz mund të mos ketë produktivitetin para portës së Messit, por ka potencialin të bëhet një figurë kyçe në një Argjentinë më kolektive.
Franco Mastantuono, alternativa surprizë
Një tjetër talent i rëndësishëm me këmbën e majtë është Franco Mastantuono. 19-vjeçari doli nga akademia e River Plates dhe gjatë këtij viti u transferua te Real Madridi për 45 milionë euro.
Hapat e parë në Evropë nuk kanë qenë të lehtë për të, pasi e pati të vështirë të siguronte një vend të rregullt në formacion dhe zhvilloi 23 ndeshje në La Liga.
Mastantuono e ka mbajtur tashmë edhe fanellën me numrin 10 të Argjentinës. Ai theu rekordin e Maradonës duke u bërë lojtari më i ri argjentinas që e mbante këtë numër në një ndeshje kualifikuese të Kupës së Botës.
Pas huazimit te Fiorentina, ku ka fituar më shumë minuta dhe ritëm, cilësitë e tij kanë nisur të shfaqen sërish.
Ai zakonisht e nis aksionin nga krahu i djathtë dhe më pas zhvendoset në qendër, një lëvizje që në aspekte të caktuara kujton mënyrën e lojës së Messit.
Mastantuono nuk posedon shpejtësinë që Messi kishte në vitet e para të karrierës, por e kompenson këtë me teknikën, aftësinë për të dribluar, kombinimet dhe karakterin në fushë.
Thiago Almada, kandidati që mund të befasojë
Thiago Almada është një tjetër emër që mund të hyjë në garën për një rol më të rëndësishëm. 25-vjeçari ka qenë prej kohësh i preferuar i Lionel Scalonit dhe ishte pjesë e skuadrës që fitoi Kupën e Botës në Katar.
Ai mund të aktivizohet si numër 10, numër 8 apo në krah, duke i ofruar trajnerit alternativa të ndryshme në varësi të skemës taktike.
Almada la gjurmë gjatë periudhës së tij në MLS me Atlanta United, por nuk arriti të bindte plotësisht në Evropë. Aventurat te Lyon dhe Atlético Madrid u shoqëruan me periudha jo shumë të suksesshme.
Rikthimi në Argjentinë mund t’i shërbejë për të gjetur sërish formën e tij më të mirë dhe për të rifituar një vend në planet e Scalonit.
Një epokë e re për Argjentinën
Argjentina nuk mund ta zëvendësojë Messin me vetëm një futbollist, dhe pikërisht kjo përbën një prej sfidave kryesore për Scalonin.
Álvarez mund të marrë përgjegjësinë kryesore në sulm, Paz të pozicionohet pas tij, ndërsa Mastantuono të përdoret nga krahu i djathtë. Në mesfushë, Enzo Fernández dhe Alexis Mac Allister mund të vazhdojnë të sigurojnë ekuilibrin e skuadrës.
Cristian Romero pritet të ketë një rol edhe më të madh si lider në repartin e mbrojtjes, ndërsa Argjentina vazhdon të ketë në dispozicion edhe futbollistë si Lautaro Martínez. Por largimi i Messit nuk është ndryshimi i vetëm që po përjeton përfaqësuesja.
Nicolás Otamendi tashmë e ka mbyllur karrierën me kombëtaren. Në të njëjtën kohë, Emiliano Martínez, Leandro Paredes dhe Nicolás Tagliafico mund të jenë pranë fundit të rrugëtimit të tyre ndërkombëtar.
Edhe Rodrigo De Paul dhe Giovani Lo Celso i kanë kaluar të 30-at. Për këtë arsye, Argjentina nuk është thjesht në kërkim të pasardhësit të Messit, por po përgatitet të hyjë në një cikël të ri.
Ndoshta dilema kryesore nuk është se cili prej lojtarëve do të bëhet “Messi i ri”, por nëse Argjentina do të arrijë të ndërtojë një skuadër që nuk do të varet më nga nevoja për të gjetur një tjetër Messi.