Vetëm 4 minuta këtë sezon me Dinamon, klubi uron Faton Nezirin për ditëlindje

Mbrojtësi i majtë Faton Neziri mbush sot 25 vjeç. Dinamo i ka përcjellë urimet përmes një postimi në rrjetet sociale.
Problemet fizike kanë bërë që Neziri të luajë vetëm 4 minuta këtë sezon për ekipin kryeqytetas, të cilit i është bashkuar sërish vetëm së fundmi.
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Sezonin e kaluar, futbollisti shqiptar i Kosovës luante si titullar nën drejtimin e Ilir Dajës. Shqetësimet fizike e lanë jashtë gjatë fazës së parë të edicionit 2026-2027. Ai po rikthehet gradualisht në fushë, por ende nuk është gati të luajë 90 minuta apo të shfaqë formën e tij më të mirë.