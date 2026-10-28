Vendimi për ndërhyrjen e Cancelos në El Clasico: CTA thotë se duhej karton i verdhë

Vendimi për ndërhyrjen e Cancelos në El Clasico: CTA thotë se duhej karton i verdhë

Komiteti Teknik i Gjyqtarëve (CTA) ka arritur në përfundimin se mbrojtësi i Barcelonës, Joao Cancelo, meritonte karton të verdhë për ndërhyrjen ndaj Yan Diomande në El Clasico, raporton gazeta spanjolle AS.

Rasti u trajtua mes vendimeve të diskutueshme të ndeshjes në emisionin javor të organit spanjoll të arbitrimit, Tiempo de Revision.

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Sipas analizës së CTA-së, Diomande po përparonte me topin dhe po përgatitej të niste një aksion sulmues kur Cancelo preku këmbën e tij. Megjithatë, komiteti vlerësoi se ndërhyrja nuk ishte as brutale dhe as e kryer me forcë të tepruar.

CTA e cilësoi kontaktin si të pakujdesshëm dhe tha se duhej ndëshkuar me karton të verdhë, jo me të kuq.

Gjatë ndeshjes, arbitri nuk dha ndëshkim për ndërhyrjen, ndërsa VAR-i nuk kërkoi rishikim, pasi nuk bëhej fjalë për një rast kartoni të kuq të drejtpërdrejtë.

Komiteti analizoi edhe një pretendim për penallti pas një prekjeje të mundshme me dorë, ku u përfshinë mbrojtësi i Barcelonës, Alejandro Balde, dhe sulmuesi i Real Madridit, Kylian Mbappe. Sipas CTA-së, kontakti nuk përbënte shkelje të ndëshkueshme.

Real Madridi triumfoi 2-1 ndaj Barcelonës në El Clasico, të zhvilluar në “Camp Nou” më 25 tetor. Mbappe shënoi dy gola për skuadrën fituese.


Shtuar 28.10.2026 08:42

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