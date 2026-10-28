Dosja për vrasjen e Arlinda Zekajt: kërcënimet e raportuara dhe zhvillimet e rastit

Vrasja e Arlinda Zekajt në Vitomiricë të Pejës ka vënë në qendër të vëmendjes raportimet për kërcënime e dhunë në familje, si dhe kërkesat e saj për mbështetje institucionale.
Dokumentet e Prokurorisë, të cituara në media, tregojnë se Arlinda kishte raportuar dhunë fizike e psikologjike dhe kërcënime, ndërsa kishte kërkuar ndihmë nga institucionet përkatëse. Ish-bashkëshorti i saj, Jeton Sylaj, ishte përballur me akuza për kanosje me vrasje.
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Më 23 tetor, Prokuroria Themelore në Pejë ngriti aktakuzë ndaj Sylajt për kanosje. Tri ditë para se të vritej, Arlinda i kishte njoftuar organet e drejtësisë për rrezikun që i kanosej.
Gjykata Themelore në Pejë vendosi më 27 tetor ta lërë Sylajn një muaj në paraburgim, nën dyshimin për veprën penale të mospërfilljes së gjykatës. Sipas Prokurorisë, ai dyshohet se e kishte kërcënuar Arlindën edhe pak orë para vrasjes, ndonëse ndaj tij ishte në fuqi një urdhër mbrojtës.
Dosja e Prokurorisë përfshin edhe rrethana të tjera të konfliktit familjar. Aty përmendet kërkesa e djalit të mitur për urdhër mbrojtës ndaj nënës, ndonëse, sipas raportimeve, fëmija nuk e kuptonte plotësisht se çfarë nënkuptonte ky urdhër.
I dyshuari për vrasjen e Arlinda Zekajt është Albert Sylaj, ish-kunati i saj. Para se ta arrestonte policia, ai kishte shprehur gatishmërinë të dorëzohej, por kishte kërkuar fillimisht dhjetë minuta për të biseduar me familjen.
Arrestimi i tij u bë të martën, rreth orës 23:40, në Deçan, pas veprimeve operative dhe hetimore të policisë. Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, njësitet përkatëse e realizuan arrestimin pas veprimeve të ndërmarra dhe bashkëpunimit me qytetarët.
Rasti ka rikthyer diskutimin për mënyrën si trajtohen institucionalisht rastet e dhunës në familje dhe për mbrojtjen e personave që raportojnë kërcënime.
Hetimet dhe procedurat gjyqësore vijojnë. Përgjegjësia penale e të dyshuarve duhet të përcaktohet nga gjykata.