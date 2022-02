Disa muaj pas daljes në pension, Sergio AgUero vazhdon jetën e tij dhe përmes një interviste në “Radio 10”, ai rishikoi jetën e tij të përditshme, jetën e tij, të tashmen, e Barçës dhe Kombëtares së Argjentinës.

Qëndrimi i tij i shkurtër në Barça: “Isha shumë i lumtur që mbërrita në Barcelonë dhe luaja me Leon. Është e qartë se nuk ishte për para. Njerëzit ishin të lumtur. Humbëm me Madridin, por unë shënova gol kundër tyre. Mund të them se goli im i fundit ishte kundër Madridit”.

Katar 2022?: “Unë do të shkoj në Kupën e Botës . Këtë javë do të kemi një takim. Unë dua të jem. Kam folur me Scalonin dhe gjithashtu me Claudio Tapia.

Aritmia: “Zemra ime më paralajmëroi më parë. Dhjetë ditë më parë, pata një aritmi shumë të shkurtër në stërvitje. Dukej se gjithçka ishte në rregull dhe më pas ndodhi në lojë. As unë nuk e prisja, i thashë kapitenit: Po më merren mendtë, ndalo lojën” dhe aty më shohin duke shtrënguar gjoksin. Më dukej sikur po mbytesha”. /albeu.com/