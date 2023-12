UEFA e dënon Bayern Munich-un, shkaku i tifozëve

Bayern Munich është gjobitur me 40 mijë euro nga UEFA për përdorimin e fishekzjarrëve dhe mjeteve piroteknike të ndaluara dhe hedhjen e sendeve në ndeshjet e Ligës së Kampionëve, por në veçanti ndeshjen e tyre jashtë fushe në stadiumin Parken kundër Kopenhagës.

UEFA i ka vendosur gjithashtu Bayern Munich-ut një ndalim nga blerja e biletave për tifozët jashtë vendit për ndeshjen e tyre të radhës në garat e UEFA-s, por kjo është pezulluar për dy vjet, deri në tetor 2025.

Si rezultat i veprimit të ndërmarrë nga UEFA, Bayern Munich ka bërë një apel për tifozët.

“FC Bayern po i bën një thirrje urgjente të gjithë tifozëve të Bayernit që të përmbahen nga përdorimi i mjeteve piroteknike në stadium në të ardhmen dhe të heqin dorë nga çdo sjellje e keqe e mëtejshme, pasi të gjithë tifozët (në udhëtim) të Bayernit do të preken nga pasojat. Vendimi dhe pasojat që rrjedhin do të vendosen gjithashtu në agjendën e takimit të radhës të grupit të punës për dialogun e tifozëve dhe do të diskutohen në dialogun zyrtar midis FC Bayern dhe mbështetësve të klubit”, thuhet në reagimin e tyre.

Nëse ndodh një shkelje e përsëritur, atëherë ekziston edhe mundësia që Bayern Munich mund të duhet të luajë me dyer të mbyllura.

Skuadra e Thomas Tuchel fitoi 1-0 në udhëtim te Manchester United të martën në mbrëmje. Rekordmeister tashmë janë kualifikuar në fazën eliminatore të Ligës së Kampionëve. /Telegrafi