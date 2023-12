Treshja e Bundesligës zhvillon bisedime me Man United për marrëveshjen me Jadon Sanchon

Anësori i Manchester United, Jadon Sancho është subjekt i interesimit të transferimeve nga skuadrat e Bundesligës, Bayer Leverkusen, RB Leipzig dhe Stuttgart, raporton 90min.

Sancho nuk ka luajtur për United që nga gushti, pasi ai përjashtua nga formacioni i ekipit të parë për shkak të mosmarrëveshjes me trajnerin Erik ten Hag. Strategu i United sugjeroi se anësori u përjashtua nga skuadra në humbjen e tyre 3-1 ndaj Arsenalit për shkak të niveleve të dobëta të stërvitjes, por anësori e hodhi poshtë këtë në mediat sociale – ai ka refuzuar të kërkojë falje për holandezin për këtë situatë.

90min raporton se tri ekipe të reja kanë shfaqur interesim për një lëvizje të mundshme për Sancho, me Leverkusen, Leipzig dhe Stuttgart që eksplorojnë një marrëveshje.

Në fillim të këtij muaji, 90 minuta raportoi se Leipzig do të humbasë Fabio Carvalho në janar pasi Liverpool po kërkon ta rikthejë nga huazimi – 21-vjeçari ka luajtur vetëm 360 minuta futboll deri më tani këtë sezon.

Si i tillë, Leipzig janë në treg për një tjetër opsion sulmues dhe ata kanë folur me ndërmjetës në lidhje me Sancho. Megjithatë, pagat e tij të konsiderueshme do ta vështirësonin çdo marrëveshje – nëse anglezi largohet si huazim, United dëshiron që një pjesë e mirë e pagës së tij të mbulohet dhe ata do të preferojnë të përfshijnë një klauzolë të detyrueshme blerjeje.

Leverkusen dhe Stuttgart, kanë bërë të dy vëzhgime rreth situatës së lojtarit – të parët janë në krye të tabelës dhe janë katër pikë larg kampionëve, Bayern Munichut, ndërsa këta të fundit janë në vendin e katërt dhe në garë serioze për një vend në Ligën e Kampionëve.

Por destinacioni më i mundshëm i Sanchos nëse ai largohet nga United mbetet ish-klubi i Borussia Dortmundit. Sancho i pëlqeu katër vitet e tij me BVB dhe opsioni i kthimit të tij në një huazim afatgjatë 18-mujore mbetet një mundësi. Megjithatë, ndryshe nga raportimet, United dhe Dortmund nuk kanë zhvilluar bisedime për një marrëveshje shkëmbimi që përfshin Donyell Malen. /Telegrafi/