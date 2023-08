Tre skuadra shqiptare të mbetura në Conference League, me kë të do ndeshen në turin tjetër Partizani, Ballkani dhe Struga

Vetëm tre skuadra shqiptare kanë ngelur në Europë, me Partizanin, Ballkanin dhe Strugën që kanë arritur të kualifikohen në truin e tretë kualifikues të Ligës së Konferencës.

Kampionët e Shqipërisë do të ndeshen kundër skuadrës së Valmieras, me takimin e parë që luhet në Letoni, më 10 gusht.

Ballkani do të ketë një kundërshtarë të lehtë në letër, Linkoln Red Imps, e cila do të luhet po në 10 gusht, në Kosovë.

Struga do të ketë përballë skuadrën nga Luksemburgu, Hesperanxhe, me takimin e parë që do të luhet më 10 gusht në Maqedoni.