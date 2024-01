Tre lojtarët e Barcelonës që dështuan përballë Real Madridit, dy ishin ‘viktima’ të super paraqitjes së Vinicius

Barcelona kishte një natë për t’u harruar në finalen e Superkupës së Spanjës, përballë Real Madridit në një ndeshje që do të mbetet e ngulitur në kujtimet e tifozëve për shkak të epërsisë dërrmuese të skuadrës së Carlo Ancelottit.

Me rezultatin përfundimtar 4-1, u zbuluan gabimet dhe të metat e skuadrës Blaugrana, duke lënë të veçuar disa lojtarë.

Tre lojtarë nuk ishin në nivelin e detyrës, duke bërë shumë gabime që u kushtuan me poshtërim nga Real Madridi.

Jules Kounde: Një nga personat kryesorë të akuzuar për debaklin ishte francezi, qendërmbrojtësi i cili bëri gabime vendimtare në dy nga katër golat e Real Madridit. Në pamundësi për të ndaluar sulmet e Vinicius dhe duke treguar mungesë të qëndrueshmërisë mbrojtëse, Kounde pati një paraqitje të mjerë që pasqyronte sezonin e tij të parregullt.

Ronald Araujo: Një tjetër që dështoi ishte edhe Ronald Araujo, i cili luajti një rol të pazakontë si mbrojtës i djathtë dhe pati një lojë shumë të dobët. Ai përfundoi duke u përjashtuar me karton të kuq pasi bëri dy faulle ndaj Vinicius, një prej të cilave rezultoi me penallti që çoi në rezultatin 3-1. Performanca e tij ishte larg nivelit mbresëlënës që ka treguar gjatë gjithë sezonit.

Ferran Torres: Sulmuesi spanjoll u vu në dukje gjithashtu si një pjesë e parëndësishme në ndeshje. Mungesa e kontributit të tij në sulmet e Barcelonës e bëri të dukshme paaftësinë e tij për të qenë vendimtar në ndeshje të rëndësishme. Një paraqitje që ngre dyshime për aftësinë e tij për të startuar në ndeshjet vendimtare.

Humbja ndaj Real Madridit e lë Barcelonën në një udhëkryq, me nevojën për të rishikuar dhe korrigjuar mangësitë e saj përpara se të përballen me sfidat që sezoni i rezervon. Superkupa e Spanjës ka lënë një shije të hidhur te skuadra Blaugrana, e cila do të kërkojë rikuperimin dhe rikthimin në rrugën e suksesit nën drejtimin e Xavi Hernandez. /Telegrafi/