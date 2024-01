Tre gjigantët që e duan Martin Zubimendin qysh në këtë afat, Sociedadi i ka caktuar çmimin lojtarit

Gara për Martin Zubimendin, mesfushorin e Real Sociedad, ka marrë një kthesë të re me Manchester United që i bashkohet garës së bashku me Arsenalin dhe Barcelonën.

Interesimi i Mikel Artetës për 24-vjeçarin nuk ka kaluar pa u vënë re, me lojtarin që është lidhur me një lëvizje të mundshme që në afatin kalimtar të janarit.

Me Arteta që ka prioritet shtimin e një mesfushori, Zubimendi e gjen veten në një listë të ngushtë që përfshin lojtarë si Amadou Onana të Everton dhe Douglas Luiz të Aston Villas. Megjithatë, interesimi i Arsenalit tani përballet me konkurrencë nga Manchester United, i cili thuhet se po i bashkohet luftës për të siguruar shërbimet e mesfushorit të talentuar.

Lojtari i Real Sociedad ka impresionuar me paraqitjet e tij në La Liga, duke luajtur 20 ndeshje dhe duke kontribuar me katër gola dhe një asist këtë sezon. Tani, si Barcelona ashtu edhe Manchester United kanë “ringjallur interesin e tyre”, sipas Express Sport, në një përpjekje për të nënshkruar me Zubimendin në merkaton e ardhshme të verës.

Edhe pse Zubimendi nuk do të largohet nga Real Sociedad para përfundimit të sezonit, raportimet sugjerojnë se si Barcelona ashtu edhe Manchester United po konsiderojnë seriozisht të bëjnë oferta në fund të sezonit.

Me një klauzolë lirimi prej 50 milionë euro, Zubimendi mund të bëhet një pjesë e lakmuar për gjigantët e Ligës Premier, por vendimi përfundimtar do të mbetet tek lojtari dhe ekipi i tij për të zgjedhur midis ofertave që mund të përputhen me atë tarifë. /Telegrafi/