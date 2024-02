Tottenhami ofron 60 milionë euro për mesfushorin e Barcelonës

Barcelona po përpiqet të fitojë njëfarë qartësie për të ardhmen e mesfushorit Frenkie de Jong në muajt e ardhshëm, me një kontratë të re ose një shitje që janë dy rrugët që Barcelona ka hartuar për holandezin, i cili tashmë ai po tërheq interes nga klubet evropiane.

Sipas gazetës Sport, me një pagë vjetore prej afro 25 milionë euro, Barcelona ose dëshiron të ulë pagën e tij në rreth 15 milionë euro me një kontratë të re, ose ta shesë atë këtë verë.

Megjithatë, sipas Jiantes, situata e tij ka bërë që mesfushori të përfundojë në radarin e Tottenham Hotspur, i cili ka bërë një ofertë prej 60 milionë euro për De Jong.

Spurs janë të gatshëm t’i ofrojnë atij një marrëveshje katërvjeçare me një paketë pagash që do t’i afrohej asaj që ai fiton aktualisht në Barcelonë nëse ai arrin objektivat.

Më herët u raportua se Barcelona po kërkon 100 milionë euro për De Jong, gjë që do t’i bënte disi të ndarë në vlerësimin e tyre. Ata mendojnë se është një çmim i drejtë i kërkuar, pasi marrëveshjet për Moises Caicedo dhe Enzo Fernandez e tejkaluan këtë shifër.

Megjithatë, vendosmëria e tyre do të testohet. Është pohuar se do të kushtonte rreth 77 milionë euro në total për të mbajtur De Jong në ekip dhe ndërsa 60 milionë euro është ndoshta nën vlerën e tij të tregut, Barcelona do të jetë e etur për të gjetur një mënyrë për të ulur shpenzimet e tyre.

Nëse de Jong nuk është i hapur për një rinovim – deri më tani ai nuk ka dhënë asnjë indikacion se çfarë do të donte të bënte – atëherë Barcelona mund të tundohet ta pranojë atë ofertë. /Telegrafi/