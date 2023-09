“Topi i Artë”, zbulohet lista me 30 kandidatë (EMRAT)

“France Football” ka zbuluar listën e 30 kandidatëve për Topin e Artë 2023, çmimin për lojtarin më të mirë mashkull të sezonit 2022-2023.

Për të vendosur pasardhësin e Karim Benzema, fitues në vitin 2022, do të jetë një përballje kokë më kokë mes Leo Messi dhe Erling Haaland.

Në listë është vetëm një italian, Nicolo Barella i Interit, por Serie A përfaqësohet edhe nga Lautaro, Onana në kohën që luante me Interin, Osimhen, Kvaratskhelia dhe Kim kur luante me Napolin. Ceremonia e madhe do të mbahet më 30 tetor.

Lista e plotë e 30 kandidatëve për të fituar “Topin e Artë”:

Josko Gvardiol (Leipzig/Manchester City), Jamal Musiala (Bayern Munich), Andre Onana (Inter/Manchester United), Karim Benzema (Real Madrid/Al Ittihad), Moahamed Salah ( Liverpool), Bukayo Saka (Arsenal), Kevin De Bruyne (Manchester City),Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid), Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt/PSG), Bernardo Silva (Manchester City), Emiliano Martinez (Aston Villa) , Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Nicolò Barella (Inter), Ruben Dias (Manchester City), Erling Haaland (Manchester City), Yassine Bounou (Sevilla/Al Hilal), Martin Odegaard (Arsenal), Julian Alvarez (Manchester City), Ilkay Gundogan (Manchester City/Barcelona), Vinicius Jr (Real Madrid), Lionel Messi (Psg/Inter Miami), Lautaro Martinez (Inter), Rodri (Manchester City),Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Robert Leëandoëski (Barcelona), Kylian Mbappe (PSG), Kim Min-Jae (Napoli/Bayern Munich), Victor Osimhen (Napoli), Luka Modric (Real Madrid), Harry Kane (Tottenham/Bayern Munich).