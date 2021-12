Tifozët e Barcelonës nuk dëshirojnë kthimin e Sanchez

Të mërkurën, gazeta spanjolle “Sport” ka dhënë në fakt një akord marrëveshjeje mes Interit dhe Barcelonës për rikthimin e Alexis Sanchez në Katalonjë ku Luuk De Jong do të jetë lojtari me të cilin do të shkëmbehet kiliani.

E njëjta gazetë ka realizuar një sondazh online duke pyetur tifozët e Barcelonës se a do të dëshironin kthimin e Sanchez. Për 24 orë rreth 40,000 mijë persona kanë votuar dhe 65% të tyre kanë zgjedhur opsionin “Jo”. Pra, tifozët e Barcelonës nuk mendojnë se Sanchez ësht përforcimi i duhur në repartin ofensiv për ekipin e Xavit./ h.ll/albeu.com