Teuta pasuron sulmin, vjen ish-lojtari i moshave të Belgjikës

Postimi i klubit të Teutës në rrjetet sociale:

WELCOME ! MATIAS LLOCI!

KF Teuta ka kënaqësinë të njoftojë se mesfushori, Matias Lloci është zyrtarisht pjesë e skuadrës sonë. Klubi ynë ka arritur ditën e sotme një marrëveshje me lojtarin 23 vjeçar, i cili vjen te #Teuta pas eksperiencës pozitive me ekipin e Virton, në Belgjik ndërsa ka luajtur edhe me klubin e KVC Ëesterlo. Lloci ka qën njëkohësisht kontigjent i ekipeve përfaqësues të Beligjikës U17, U18 dhe U-19. KF Teuta i uron mirëseardhje mesfushorit #MatiasLloci dhe i uron shumë suksese me fanellën e klubit tonë. #forcateuta