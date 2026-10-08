Tensione në dhomën e zhveshjes së Real Madridit, Mourinho përballet me një tjetër problem

Atmosfera në dhomën e zhveshjes së Real Madridit raportohet të jetë e tensionuar, ndërsa dy lojtarë thuhet se janë përfshirë në një përplasje. Identitetet e tyre nuk janë bërë publike.
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Gazetari Anton Meana, në emisionin El Larguero të Cadena SER, tha se gjendja brenda skuadrës vazhdon të jetë po aq e ftohtë sa disa muaj më parë, edhe pas emërimit të Jose Mourinhos gjatë kësaj vere.
Sipas Meanas, dinamika e grupit nuk ka ndryshuar dhe trajneri portugez nuk ka arritur ende ta përmirësojë situatën.
“Problemi i vetëm është se unë ende e shoh dhomën e zhveshjes po aq të ftohtë sa ishte pesë muaj më parë”, u shpreh Meana.
Raportimet për përplasjen mes dy futbollistëve tregojnë se tensionet janë shtuar. Deri tani, as autoriteti dhe as personaliteti i fortë i Mourinhos nuk kanë arritur të ndryshojnë klimën në skuadër.
Ndërkohë, vëmendja është përqendruar edhe te Kylian Mbappe, i cili të mërkurën iu bashkua sërish stërvitjes me grupin pas dëmtimit të pësuar në grumbullimin e kombëtares së Francës. Sipas Cadena SER, gjendja e tij fizike është përmirësuar ndjeshëm.
Francezi pritet të jetë në dispozicion të Mourinhos për sfidën e së shtunës me Villarrealin në La Liga.
Gjatë pushimit të kombëtareve, Mbappe u përball me polemika pasi u pa në një klub nate dhe më pas publikoi një video ku ngiste biçikletë gjatë periudhës së rikuperimit.
Burime të klubit, megjithatë, këmbëngulin se ndaj sulmuesit nuk ka pakënaqësi dhe se ai ka vepruar sipas marrëveshjes me klubin. Mourinho ka biseduar me të këtë javë, duke i kërkuar të tregojë më shumë kujdes dhe qetësi jashtë fushës.
Klubi nuk pret që tifozët ta vërshëllejnë Mbappen në “Santiago Bernabeu” dhe ka rikonfirmuar mbështetjen si për sulmuesin francez, ashtu edhe për trajnerin Mourinho.
Real Madridin e pret një kalendar i ngarkuar në tetor: ndeshje kundër Romës, Sevillas dhe Leipzigut, përpara El Clasicos që do të luhet më 25 tetor në Barcelonë.