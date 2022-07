Ten Hag nuk e di nëse Ronaldo do të stërvitet me Manchester United këtë javë

Manchester United nuk ka informacion për planet e Cristiano Ronaldos.

As klubi dhe as trajneri Eric ten Hag nuk e dinë nëse portugezi do të stërvitet me Manchester United këtë javë.

Nuk dihet gjithashtu nëse Ronaldo do të marrë pjesë në turneun parasezonal të Manchester United në Tajlandë dhe Australi, raporton ESPN, duke cituar burimet e tij.

Man United do të luajë ndeshjen e parë miqësore të para-sezonit më 12 korrik në Bangkok. Skuadra e Erik ten Hag do të përballet me Liverpool-in.

Ronaldo nuk u paraqit të hënën në stërvitje, duke përmendur rrethanat familjare, shkruan albeu.com.

Ditën e djeshme, sulmuesi 37-vjeçar ndodhej në Lisbonë. Ai ka vizituar kompleksin stërvitor të kombëtares portugeze.

Sezonin e kaluar, sulmuesi shënoi 24 gola dhe dha 3 asistime në 39 ndeshje për Manchester United në të gjitha garat. /albeu.com/