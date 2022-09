Ten Hag: Ne ishim të shkëlqyer në kundërsulm, do të përmirësohemi, vetëm së fundmi kemi qenë bashkë

Trajneri i Manchester United, Erik ten Hag foli për Sky pas fitores 3-1 kundër Arsenalit:

“Mendova se 10 minutat e para ishin më të mirat që kemi luajtur deri më tani këtë sezon. Por pas golit të anuluar ndaj Arsenalit, ne u përkeqësuam. Por sot. ne ishim një ekip i mirë, me një shpirt të mirë ekipor, Arsenali krijoi raste, por ne shënuam gola.

Për kundërshtarët: “Arsenali luajti mirë, por ne u mbrojtëm mirë, nuk e kam pasur kurrë ndjenjën se do të na mundin. Ata lëvizën mirë, por ne u mbrojtëm si ekip me të 11 lojtarët. Ne nuk kemi qenë bashkë për shumë kohë kështu që do të punojmë. /albeu.com/